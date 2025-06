Fontana e Giacomelli dal Sant’Orso al Fano

Il Fano continua a "fare la spesa" vicino casa, tra l’ex Alma Juventus e il Sant’Orso. Altri giocatori ex granata, dopo Saponaro e Di Letizia, che lo scorso anno hanno vissuto la disgraziata e infamante esperienza dell’Alma ritiratasi dal campionato di Eccellenza, potrebbero aggregarsi al nuovo gruppo che sta nascendo agli ordini del tecnico Mirco Omiccioli. Stesso discorso vale per diversi giocatori del Sant’Orso che dovrebbero transitare al Fano Calcio nel quadro dello scambio tra le due società.

Tra questi ultimi va segnalato l’ormai certo arrivo di Luigi Fontana, difensore di esperienza, classe 1996, un decennio speso tra Eccellenza e Promozione con le divise dell’Atletico Alma, Fossombrone, Urbino, K-Sport Montecchio. Uno che, insomma, la categoria la conosce assai bene. Insieme a lui dovrebbe approdare anche Simone Giacomelli, difensore di 27 anni.

"Quei calciatori fanesi che scelgono di indossare la maglia del Fano Calcio – dice il presidente Giovanni Mei – devono venire con la motivazione di rilanciare l’immagine calcistica della nostra città e non per sperare di avere qualche soldo in più rispetto ad altre società. Semmai l’orgoglio di difendere i colori della propria città dovrebbe spingerli anche a fare qualche piccolo sacrificio pur di far parte di una grande progetto".

Intanto i Giovanissimi del Fano Calcio sono giunti in finale al Torneo di Muraglia di Pesaro, dopo aver battuto per 3-2 la Vigor Senigallia. Lunedì in finale incontreranno la vincente tra Muraglia e K-Sport Montecchio.

Silvano Clappis