Forum dei ragazzi per discutere di acqua

È stata presentata ieri mattina dal Comune di Urbino l’iniziativa “Italian Yought Forum 2024“ che si svolgerà in città dal 5 al 7 aprile. Questa nasce dalla volontà dell’Associazione italiana giovani per l’Unesco, Aigu.

"Abbiamo organizzato questo forum, arrivato alla sesta edizione, scegliendo l’acqua come patrimonio anche perché l’Unesco, nel 2024, celebra l’anno degli oceani – spiega Francesco Di Stefano, membro di Aigu –. La tematica confluisce in quella scelta a livello mondiale, analizzando diverse sfaccettature. Tra queste c’è ovviamente il patrimonio naturalistico, quello culturale così come l’ambito comunicativo e divulgativo sul tema della salvaguardia dell’acqua. L’appuntamento sarà qui a Urbino, per tre giorni dal 5 al 7 aprile, e si inizierà venerdì con una serata di benvenuto. Sara un momento di networking con i soci partecipanti all’associazione e gli ospiti coinvolti. Il sabato vedrà una giornata interamente dedicata al forum: dai workshop tematici mattutini dove saranno presenti ospiti che si esprimeranno sulla tematica dell’acqua. Alle 18 invece a teatro Sanzio ci sarà l’evento plenario con una serie di ospiti provenienti da tutta Italia che, più in generale, parleranno al pubblico di acqua in diversi ambiti. La domenica invece sarà dedicata all’assemblea dei soci che ogni anni Aigu organizza".

L’associazione dei giovani per l’Unesco è la più grande al mondo e vede duecento soci proventi da tutte le regioni e che, dal 2017, ha deciso di creare una realtà per promuovere e sensibilizzare sui patrimoni italiani. Tra scienza e cultura e non può mancare la sostenibilità. "Ci si può iscrivere dai 18 ai 35 anni e dal 1 aprile si aprirà il bando per le nuove iscrizioni", ha aggiunto Di Stefano. "Ci fa molto piacere ospitare questa associazione molto attiva, riconsosciuta Unesco. Lo scorso anno hanno trattato del tema città creative, quest’anno di acqua. Hanno scelto Urbino perché ha una collocazione centrale, collega l’ambito marino con quello appenninico e può raccontare un’esperienza di entrambi i territori. Invitiamo tutti a partecipare perché il tema è molto sentito e l’acqua è una priorità", ha aggiunto l’assessore della città al al centro storico patrimonio Unesco Roberto Cioppi.

fra. pier.