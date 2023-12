Forza Italia incorona Foschi: "Le sfide? Pesaro e Fano"

di Anna Marchetti

Elisabetta Foschi, attuale assessore di Urbino, è il nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia. E’ stata eletta ieri mattina al termine del congresso provinciale che si è tenuto al Tag Hotel di Fano. Un congresso partecipato, al quale è intervenuto telefonicamente anche il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ed hanno portato un saluto il segretario provinciale Udc, Vittoriano Solazzi e il commissario provinciale Fd’I Giorgio Mochi. Non era invece presente, perché impegnato in iniziative del suo comune, il segretario provinciale della Lega Enrico Rossi. Ricordata, poi, la fondatrice del partito pesarese di Forza Italia, Anna Renzoni, scomparsa a luglio.

Ad affiancare Foschi nella guida del partito provinciale tutti i 22 candidati al coordinamento che hanno sostenuto la sua elezione: Giammarco Cecconi, Margherita Mencoboni, Laura Scalbi, Stefano Aguzzi, Fernanda Sacchi, Enzo Di Tommaso, Elia Rossi, Antonio Sebastianelli, Settimio Bravi, Alex Rinaldi, Luciano Scola, Edoardo Marinelli, Nardino Gervasi, Fiammetta Rinaldi, Luca Bernardini, Filippo Minardi, Massimiliano Bruscia, Cecilia Casadei, Fausto Bruscia, Ersilia Riccardi, Giuseppe Ceccaroli, Massimo Muratori.

"Soprattutto in questa fase, che precede le Amministrative – fa notare Foschi – è importante che nel coordinamento siano rappresentati più territori". Aggiunge la neo coordinatrice con riferimento al voto: "Ci attende una sfida entusiasmante, soprattutto su Pesaro dove c’è ancora la convinzione che sia una città tradizionalmente di sinistra. Penso invece che il 2024 possa essere l’anno della svolta, soprattutto se il centrodestra sarà capace di guardare oltre al proprio perimetro. Quando ci si apre a candidati e liste civiche si vince, come già accaduto a Fano e Urbino". Per Urbino, Foschi si chiama fuori, convinta che si vada alla conferma del terzo mandato per il sindaco Maurizio Gambini, con il via libera del Parlamento per i Comuni fino a 15mila abitanti, mentre su Fano (Forza Italia punta sull’ex sindaco e ora assessore regionale Stefano Aguzzi, che per altro è il marito di Elisabetta Foschi) ci sarebbe "un confronto aperto a livello nazionale per l’individuazione del candidato vincente: l’obiettivo è tornare alla guida di Fano. Una decisione che non è demandata solo alla segreterie comunali, ma coinvolge i livelli regionali e nazionali".