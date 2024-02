Fosso: giornata no. Termoli centra il tris

3

FOSSOMBRONE

0

1920: Maresca 6; Hutsol 6,5, Sicignano 6,5, Scoppa 6,5, Barchi 7; Garzia 6, Longo 6,5 (27’ st Corcione 6), Thiaw 7 (35’ st Gabrielli 6); Hernandez 6,5 (40’ st Maiorino SV), Burzio 7 (35’ st Caiazza SV), Esposito 7 (35’ st Colarelli SV). A disposizione: Lombardo, Allegretti, Ousfar, Rinella. All: Carnevale 7

FOSSOMBRONE: Amici 5,5; Bianchi 5,5 (21’ st Palazzi 6), Urso 5, Rovinelli 5, Lorenzoni 5,5 (24’ st Giacchina 6); Conti 6, Bucchi 5,5 (36’ st Pandolfi. L. SV), Procacci 5,5 (41’ st Mea SV); Fraternali 5 (20’ st Calvosa 6), Casolla 6, Battisti 5,5. A disposizione: Marcantognini, Camilloni, Brigidi, Pandolfi. R. All: Santini 5,5

Arbitro: Spera di Barletta

Reti: 22’ pt. Thiaw, 40’ pt. Barchi, 12’ st. Esposito

Note - Ammoniti: Scoppa, Esposito, Hernandez, Barchi, Rovinelli. Recupero: 2’ pt, 5’ st

Brutta sconfitta per il Fossombrone che viene travolto per 3-0 dal Termoli. La squadra di mister Fucili non è di fatto mai in partita, cedendo sotto i colpi dei padroni di casa che già nel primo tempo incanalano la sfida del “Cannarsa” e trovano tre punti pesanti per la classifica.

Sin dall’avvio è il Termoli a prendere le redini della sfida, sfiorando il gol dopo 10’: cross di Hernandez che non trova Longo al tap-in. Il Fossombrone fatica a trovare le giuste distanze in campo ed è pericoloso solo dalla distanza con Conti. Al 22’ ecco l’azione che sblocca la gara: Burzio mette in mezzo dalla sinistra per Hernandez che svirgola, sulla sfera arriva Thiaw che a botta sicura insacca l’1-0 del Termoli. Lo svantaggio destabilizza ulteriormente il Fossombrone che sbanda paurosamente e prima dell’intervallo capitola ancora: corner di Longo, dall’altra parte dell’arcobaleno c’è Barchi che di testa anticipa tutti e sigla il 2-0. Gli ospiti hanno la chance per riaprirla, ma il gol di Casolla su sviluppi di corner viene annullato e le squadre vanno a riposo senza ulteriori emozioni.

La gara appare già incanalata e nella ripresa non arriva la reazione sperata del Fossombrone: è invece ancora il Termoli a spingere forte, creando occasioni a ripetizione. Al 57’ ecco arrivare anche il tris che fa partire con largo anticipo i titoli di coda: Esposito pennella il 3-0 su calcio di punizione e fa partire la festa al “Cannarsa”. Il resto della gara vede il Termoli cercare il poker, senza però riuscirci: la ripresa scivola via ed al triplice fischio al Fossombrone non resta che leccarsi le ferite.