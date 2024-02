Fossombrone a Termoli. Caccia al bottino pieno

Il Fossombrone oggi scende a Termoli per una gara importante al fine della classifica essendo nel ‘mezzo’ di una graduatoria molto corta (tra il paradiso dei playoff e il purgatorio playout). "Ci aspetta uno scontro salvezza contro un Termoli che in casa ha fatto risultati importanti – sottolinea il trainer Michele Fucili – quindi sarà una partita molto difficile, il Termoli è una buona squadra, ha un buon attacco con Esposito uno dei giocatori più talentuoso della categoria, quindi dobbiamo fare grande attenzione cercando di ripetere la prestazione con la Sambenedettese e dare continuità ai risultati, purtroppo abbiamo la defezione del nostro capitano Lorenzo Pagliari e assieme a lui anche Fagotti, Germinale e Bio".

"Sarà una partita molto difficile – dice il centrocamposta Massimo Conti – uno scontro salvezza importante, noi cercheremo di fare tutto il possibile per portare a casa i 3 punti e per allontanarci dalla zona play out. Loro vengono da una brutta sconfitta, cercheranno sicuramente di ripartire e di riportare a casa un risultato positivo, mentre noi veniamo da una grandissima prestazione di squadra contro la Samb che ci ha ridato entusiasmo. All’andata la decisi io, sarebbe bello se succedesse anche al ritorno, ma l’importante è vincere". L’attaccante Tommaso Battisti la vede così: "Ci aspetta una partita tutt’altro che semplice, il Termoli vorrà i 3 punti per provare ad uscire dalla zona calda dei playout. Noi dobbiamo lasciarci trascinare dalla forza e dall’euforia rimasta dal pareggio con la Samb".

Le probabili formazioni

Termoli (3-5-2): Maresca; Hutsol, Sicignano, Caiazza; Ousfar, Scoppa, Longo, Colarelli, Barchi; Burzio, Hernandez. A disp.: Lombardo, Maiorino, Allegretti, Grazia, Rinella, Esposito, Thiaw, Corcione, Gabrielli. All. Carnevale.

Fossombrone (4-3-3): Amici; Camilloni, Urso, Rovinelli, Lorenzoni; Giacchina, Bucchi, Conti; Casolla, Fraternali, Battisti. A disp. Marcantognini, Bianchi, Germinale, Brigidi, Procacci, Pandolfi R., Mea, Pandolfi L., Aguzzi. All. M. Fucili.

Arbitro: Antonio Spera di Barletta, assistenti Cirillo di Roma 1 e Rizzi di Barletta. Amedeo Pisciolini