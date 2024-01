Fossombrone, anche la farmacia è in bilico

Nel cosiddetto “Ospedale di comunità“ di Fossombrone giovedì scorso nel turno dalle 14 alle 20 è mancato il medico del 118. Non solo, è anche successo che di notte non fosse presente alcun medico, né del 118, né guardia medica, né di cure intermedie. E come non bastasse, adesso si sta per perdere anche la farmacia. La denuncia è di Progetto Comune, che in Comune sta in minoranza.

Scrive Progetto Comune, tra l’altro: "A Fossombrone il servizio sanitario è lasciato sulle spalle degli operatori, ora perdiamo anche la Farmacia ospedaliera. Nei giorni scorsi è tornato alla ribalta l’annoso problema della mancanza dei medici che dovrebbero presidiare la struttura. Di recente è accaduto che di notte non fosse presente alcun medico in struttura, né del 118 (non perché impegnato in qualche intervento ma proprio non presente), né la guardia medica e neanche il medico di cure intermedie. A Fossombrone, operativamente, si concretizza una complementarità tra queste figure, che vedono l’ultima sponda nella presenza obbligatoria del medico nell’unità del 118. Ma in più di un caso anche il 118 è rimasto sguarnito del medico e questo è successo anche il 4 gennaio, nel turno dalle 14 alle 20".

Ancora: "Discutibile la gestione dei turni, che porta ad avere alcune volte fino a 4 medici, altre volte zero. A detta degli operatori, tutto ciò fa di Fossombrone una meta professionale da evitare, il che va ad aggravare una situazione già vicina al punto di rottura. Ma perché non vengono presi provvedimenti dagli enti competenti? Perché si deve assistere a una inspiegabile e discutibile asimmetria nell’impegno di risorse nella nostra sanità provinciale che sfavorisce sempre il nostro ospedale?". Progetto Comune prosegue denunciando un ospedale "a mezzo servizio", per esempio nel laboratorio analisi, "aperto solo in mattinata per le urgenze".

La farmacia: "È notizia dell’ultima ora che a Fossombrone anche la farmacia ospedaliera e il deposito dei farmaci (usato con profitto durante la pandemia) verranno trasferiti. Un altro pezzo di ciò che rimane dell’ex ospedale viene smantellato". La domanda finale è nostra: si va forse verso una sanità su quattro ruote, per chi può spostarsi e ha i soldi?

a. bia.