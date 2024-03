Fossombrone, festival di bianchetto e bianchello

Passato agli archivi il suo primo fine settimana, il Festival del tartufo bianchetto e del vino Bianchello oggi e domani farà il suo ritorno in corso Garibaldi. La kermesse è organizzata col supporto dei volontari della Pro loco Forum Sempronii e il patrocinio del Comune di Fossombrone. Evento clu di oggi, sabato, alle 16, sarà il "cooking show" affidato alle mani dello chef Francesco Ragnetti, del ristorante Posta Vecchia di Calcinelli. A seguire un analogo spettacolo di tecnica culinaria da parte del collega chef Errico Recanati, del ristorante Andreina di Loreto, che nel suo palmares vanta una stella Michelin. Domani, domenica, il cooking show vedrà protagonisti dapprima Ludovica Alessandrini, della Trattoria Trentasette di Porto Sant’Elpidio, e poi (alle 17) il collega Moreno Cedroni, chef della Madonnina del Pescatore di Senigallia, al suo attivo due stelle Michelin. Per informazioni e prenotazioni, si possono contattare questi numeri: 346.6039053 - 339.6297113. Imperdibile, inoltre, l’opportunità di partecipare ai pranzi e alle cene gourmet preparati a quattro mani dai rinomati chef Lucio Pompili del ristorante Symposium 4 Stagioni di Cartoceto e Eva Maria Walch dell’Osteria del Cardinale di Cartoceto, dove il bianchetto eponimo sarà accompagnato da selezionati calici di vino della cantina Pompili. Ma non basta: i ristoranti Osteria Zanchetti, Luciano Mancinelli, Casacaffè, Oasy Sant’Anna, L’Enosteria, Il Gatto e la Volpe, che fanno parte dell’Associazione Ristoratori di Fossombrone, offriranno ciascuno un menù speciale in occasione del Festival (su prenotazione diretta in ciascun ristorante). Per i più piccoli, infine, ci sarà il laboratorio "Mani in pasta", dove i giovanissimi potranno divertirsi pasticciando con pasta fresca e dolci.

a.bia.