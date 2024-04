Fossombrone pronta per la Fiera di Sant’Aldebrano

Questo fine settimana Fossombrone si appresta a celebrare sant’Aldebrando, il santo patrono, con la tradizionale e omonima fiera. La diocesi onora il santo il primo maggio, ma già sabato 27 la città lo commemora con l’anteprima della fiera nel corso Garibaldi. Noto per il suo storico doppio porticato, con le "logge dei ricchi" adiacenti ai palazzi comunali e alle chiese – qui nel Seicento venne non a caso imposto il divieto di aprire macellerie, locande e osterie – e quelle "dei poveri" (le "logge porette"), occupate invece dalle botteghe, il corso accoglierà il vivace e colorato mercatino all’aperto. Sulle bancarelle prodotti di artigianato locale, piante, fiori, prelibatezze gastronomiche e cibo a portar via. I negozi del centro offriranno promozioni speciali. Il fine settimana prosegue domenica 28 con la Fiera di Sant’Aldebrando vera e propria, lungo viale Cairoli e viale della Repubblica. Dalle 8 e mezzo alle 20 ci saranno circa 150 bancarelle.

La Fiera di Sant’Aldebrando è un evento significativo per tutta la Valle del Metauro e di consueto richiama anche molti turisti, che approfittano dell’occasione per esplorare le bellezze della città. Sottolinea il vice sindaco e assessore al commercio Michele Chiarabilli: "Abbiamo la fortuna di vivere in uno dei posti più belli delle Marche. Corso Garibaldi è un centro commerciale naturale che crea aggregazione non solo tra attività commerciali e cittadini. E la Fiera è senz’altro un momento di festa, ma anche di riflessione sulle profonde radici che tengono unita la nostra comunità".

a. b.