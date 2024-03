Fotografia e territorio ’L’influenza di Vitruvio’

Al via un nuovo progetto didattico sulla fotografia e il territorio. Si intitola "L’influenza di Vitruvio: dal culto della dea Fortuna all’immagine contemporanea della città" il Corso/Laboratorio di fotografia ideato dall’associazione culturale "Centrale Fotografia" in collaborazione con il "Centro Studi Vitruviani" di Fano, l’associazione "Porte aperte" e la "Consulta della Cultura di Fano" che inizierà con un’uscita fotografica interattiva a Fano sabato 13 aprile (dalle 9 alle 12 circa). La cura e l’ideazione di questo progetto articolato sono di Marcello Sparaventi, Antonella Speziale e Paolo Giommi, con la partecipazione di Dino Zacchilli, Massimo Bini, Francesco Bocchino e Paolo Braconi. Il corso proseguirà poi con un programma che prevede quattro incontri teorici, con la visione delle immagini e interpretazione tecnica e linguistica delle stesse, il giovedì sera a Fano presso la "sala della Comunità" in via Ranuzzi n. 1 zona Vallato di Fano, e altre uscite fotografiche interattive nella città il sabato mattina, oppure la domenica mattina. "Un’iniziativa culturale dedicata ai curiosi, agli esordienti, ai non esperti - spiega l’ideatore Marcello Sparaventi - che vogliono raggiungere un buon grado di consapevolezza tecnica e linguistica della visione, agli esperti che cercano nuovi stimoli; si possono usare ogni mezzo per realizzare le immagini, dallo smartphone alla reflex digitale e altre modalità del caso. "Centrale Fotografia" è reduce da un ottimo riscontro di pubblico e critica che ha ottenuto dal evento "Pesaro in un oggetto / Immagini e visioni dalla capitale Italiana della cultura 2024", una mostra collettiva di fotografia con circa trenta artisti inaugurata proprio il 20 gennaio 2024, con la presenza a Pesaro del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per inaugurare l’anno speciale di Pesaro; la mostra "Pesaro in un oggetto" esposta a gennaio e febbraio allo "Spazio Bianco" di Pesaro, ora è visibile a Fano fino al 26 maggio 2024, presso le sale interne del "Caffè Centrale" di Fano e la galleria a cielo aperto di piazza Amiani "CentralEdicola", mentre il video omonimo è visibile in modo permanente negli orari d’apertura della biglietteria dei Musei Civici di Pesaro. Intanto è in corso fino al 31 marzo la call for entries di "Fano Centrale Festival 2024", quindicesima edizione della rassegna dedicata all’immagine contemporanea.

ti.pe.