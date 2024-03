Francesco Motta in concerto per Happennino Il cantautore Motta sarà l'ospite speciale del festival Happennino a Sant'Angelo in Vado il 16 marzo. I biglietti sono già in vendita per questo concerto che si preannuncia imperdibile, con l'artista toscano che si esibirà in un trio elettronico. Un evento musicale di rilievo per animare le serate dell'entroterra.