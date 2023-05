Frontale a Serra Sant’Abbondio Grave una 56enne di Pergola

Sono le 16 circa, sulla strada provinciale che collega Pergola a Serra S. Abbondio stanno viaggiando due automobili, una Fiat Cinquecento alla cui guida c’è una donna di 56 anni di Pergola e una Volkswagen Tiguan condotta da una mamma di 36 anni residente a Fossombrone, che aveva a bordo anche la figlioletta di 7 anni. In prossimità di una curva, nella zona di località Poggetto, le due auto si incrociano e si scontrano. L’urto è violento e a farne le spese sono le due donne. Si chiamano subito i soccorsi.

Nel giro di poco un’ambulanza del 118 è sul posto assieme ai vigili del fuoco di Cagli allertati per la gravità dell’incidente. Si teme soprattutto per la donna di 56 anni alla guida della Fiat, per la quale potrebbe essere necessario il taglio delle lamiere del mezzo. Ma non è necessario. Le occupanti delle automobili vengono soccorse subito. A riportare le conseguenze più serie è la 56enne di Pergola. Le sue condizioni sono serie. I sanitari del 118 decidono di allertare l’eliambulanza che si alza in volo ed atterra in un campo vicino al luogo dell’incidente. Qui la donna viene fatta salire e trasportata all’ospedale di Ancona in gravi condizioni. Ferite invece più lievi per mamma e figlia. Entrambe vengono comunque trasportate all’ospedale di Urbino. Sul posto anche i carabinieri. Nel frattempo il traffico resta bloccato da lunghe file di auto. I vigili del fuoco lavorano per risolvere la situazione dei mezzi, mentre la circolazione subisce un rallentamento per buona parte del pomeriggio.

d.e.