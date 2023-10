Frontale tra due auto nei pressi del bivio dei Fangacci. Feriti un uomo e un ragazzo

Sono stati portati all’0spedale di Urbino a bordo di un’ambulanza del 118 in codice rosso a seguito di un frontale tra due auto che stavano guidato (un’Opel Zaffira e una Ford Fiesta) ieri pomeriggio attorno alle ore 17.45 in località Pole di Acqualagna lungo l’Apecchiese che sale verso Piobbico nei pressi del bivio per i Fangacci. La Ford Fiesta era guidata da un ragazzo ventenne di Arezzo che andava ad Urbino per festeggiare un compleanno di un amico mentre l’Opel era condotta da uno straniero di nazionalità marocchina (sui 50 anni) che rientrava dopo il lavoro nella propria abitazione di Abbadia di Naro. Il ventenne che lamentava dolori al petto ai primi soccorritori (è svenuto un paio di volte) faticava a respirare, anche lo straniero lamentava dei forti dolori al petto e al collo. Nessuno dei due è in pericolo di vita.