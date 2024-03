Fucili: "Match eccellente. I miei hanno dato tutto"

Così Fucili nel dopo partita: "Per come si s’era messa la partita nel finale, possiamo dire che dal campo usciamo contenti. Subire un rigore a tempo scaduto e quel gol a tre minuti dalla fine avrebbero potuto rovinare quella che secondo me è stata una prestazione eccellente dei miei, nella quale hanno dato non il massimo ma addirittura di più. Senza esagerare direi che hanno dato l’anima. Grandissimo il nostro primo tempo, poi nella ripresa semplicemente non avevamo più le forze per stare alla pari con Campobasso. Un po’ perché ci mancano giocatori importanti, un po’ perché avevamo sette o otto giocatori che non avrebbero dovuto neanche scendere in campo e invece hanno dato tutto quello che avevano, bravi".

Mister Pergolizzi, del Campobasso: "Il nostro primo tempo non mi è piaciuto per niente, dopodiché nella ripresa c’è stato praticamente solo il Campobasso. I miei mi sono sembrati ben messi sia dal punto di vista fisico che tattico e I cambi mi pare abbiano fatto il loro dovere. Peccato solo per quel rigore sbagliato. Ribadisco, la prestazione del primo tempo è stata inaccettabile, ma sulla ripresa non ho niente da dire, la squadra ha risposto come doveva".