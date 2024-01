Fucili: "Noi bene così, ma il rammarico c’è"

Così ha visto la partita mister Fucili, tecnico del Fosso: "Partita intensa, che abbiamo cercato di fare nostra fino all’ultimo. L’avversario è forte, come del resto dimostra il fatto che si possa permettere di schierare uno come Roberti negli ultimi minuti. Siamo stati bravi, non abbiamo concesso niente e abbiamo pure avuto le nostre occasioni. C’è un po’ di rammarico, per via dei soliti episodi che hanno giocato contro di noi, per esempio il (secondo) rigore. Lo voglio proprio rivedere, stasera. Facile dare le giornate di squalifica, ma la stessa personalità ci vorrebbe quando si tratta di prendere decisioni difficili, anche se capitano negli ultimi minuti…".

Cosi invece mister Ferazzoli, allenatore degli abruzzesi: "Nel primo tempo abbiamo sofferto un pochino, nella ripresa è andata meglio. Poche occasioni da gol sia per noi che per loro. Credo che alla fine lo zero a zero rispecchi bene quello che s’è visto sul campo".