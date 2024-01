Fumogeno contro un’auto dei carabinieri. Daspo di tre anni a un tifoso biancorosso

Il questore di Perugia ha emesso un Daspo nei confronti di un tifoso della Vis che lo scorso 10 dicembre, nel corso della partita Perugia-Vis, avrebbe acceso e lanciato un fumogeno – nel parcheggio dello stadio Curi riservato alla tifoseria ospite – che aveva colpito un’auto dei carabinieri. Grazie anche alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, la Digos è risalita all’identità del tifoso. Il provvedimento gli vieta l’accesso alle manifestazioni sportive per tre anni. Al destinatario del provvedimento sarà anche interdetto – a partire da due ore prima e fino a due ore dopo la conclusione della manifestazione sportiva – l’accesso in un’area compresa in 400 metri di distanza dai luoghi antistanti lo stadio o comunque legati alla manifestazione stessa.