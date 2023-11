Fuori Brodetto, la finalissima a Villa Piccinetti

Sarà un vero e proprio derby, la finale di Fuori Brodetto in programma questa sera, alle 20, a Villa Piccinetti (costo della serata 35 euro tutto compreso. Prenotazioni ai numeri 378.3027581 - 333.3816525). Ed ecco i nomi dei cinque lettori che hanno partecipato al concorso del Carlino, aggiudicandosi un buono cena per due, da utilizzare questa sera. Sono: Paolo Cenci, Gabriella Galli, Gianluca Forni, Paola Talozzi con i rispettivi accompagnatori. Un’occasione unica per gustare il meglio della tradizione marinara fanese con i due ristoranti finalisti: Caffè del Porto Bistrò di Fano e Lo Scudiero di Pesaro. Una vera e propria cena di gala durante la quale gli chef Marco Pitrolo e Daniele Patti proporranno due diverse interpretazioni della ricetta tradizionale del brodetto: Il Caffè del Porto Bistrò porterà in tavola l’eccellenza del pescato a km 0 in un brodetto che si fonda su due pilastri: creatività e pesce freschissimo del nostro mare. Lo Scudiero invece punterà tutto sulla salsa a base di pomodoro, aromatizzata con spremuta di granchietti, zenzero e pomodoro fresco e 14 tipi di pesci, il tutto servito con pane bruscato e olio all’aglio. Spetterà non solo alla giuria tecnica, ma anche a quella popolare, decretare il miglior Fuori Brodetto 2023. Il vincitore avrà l’onore di rappresentare il territorio al concorso internazionale della Fideuà di Gandia. Oltre ai due piatti in gara, il menù prevede un classico della cucina di mare come gli spaghetti con le vongole, piatto selezionato tra le proposte a km 0 di ‘Fano Gastronomica’, nata per valorizzare la cucina tradizionale. In chiusura il dolce della ‘Pasticceria Guerrino’ di Fano.