Gabicce accende il suo Natale . Subito il pienone di appuntamenti

Al via il Natale a Gabicce Maremonte. Il leitmotiv del 2023 è la Stella e anche le luminarie natalizie sono a tema: stelle sparse in tutta la città, tutte diverse tra festoni, alberi e installazioni che aspettano l’inaugurazione del calendario per accendersi. L’accensione è prevista per domani alle 17. Sabato, alle 15, al Centro Civico ‘Creobicce’ appuntamento con la tradizionale iniziativa “Un poster per la Pace“, il concorso di disegni organizzato dal Lions Club, in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Lanfranco” e con il sostegno del Comune. La cerimonia di premiazione sarà anche l’occasione per esporre i disegni realizzati dagli alunni della Scuola secondaria di primo grado che presenteranno la loro personale e originale visione del concetto di “pace”. Nell’occasione saranno consegnate tre Borse di studio ai migliori studenti della scuola. Il progetto è stato organizzato dai Lions Club Gabicce Mare e dall’Istituto comprensivo G. Lanfranco. Nella mattinata di domenica si svolgeranno le tradizionali celebrazioni di Santa Barbara a cura dell’Associazione nazionale Marinai d’Italia.

Ritrovo alle 10 al Monumento “Alle Genti di Mare” per la deposizione della corona d’alloro e alzabandiera. Alle 10.30 la messa nella Chiesa Santissima Immacolata con la partecipazione del Coro Sant’Ermete di Gabicce Mare. La cerimonia si concluderà in piazza Municipio con l’esibizione del Corpo Bandistico di Gradara e del Coro Sant’Ermete.

A seguire, in piazza Municipio, dalle 12, andrà in scena “Il Natale del Mare”, a cura della Fondazione Visit Gabicce, in collaborazione e con il contributo economico del Comune.

Ci sarà la “Rustida del Natale”: sardoncini scottadito e piadina (contributo richiesto 5 euro), ma poi anche animazione per bimbi, musica, baby dance e laboratorio “La letterina di Babbo Natale” con Asd Glamorous.

A seguire il Varietà del Natale, alle ore 15, a cura della scuola Studio Danza Il Castello di Samantha Semprini. Per finire, alle ore 16, merenda tutti insieme.

Al Mississippi, alle 17 l’associazione culturale Il Fortino organizza la presentazione del libro “Le fratture della memoria – Storia delle donne in Italia dal 1848 ai nostri giorni” (Edizioni Marsilio 2023) di Marco Severini che dialogherà con Lidia Pupilli.