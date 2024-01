Gabicce all’attacco, derby a Pergola, Valfoglia in casa

Oggi in Promozione si giocano le restanti tre partite valevoli per la terza giornata del girone di ritorno. In programma un derby e due gare casalinghe per le quattro provinciali impegnate in questo turno. Si gioca su tutti i tre campi alle ore 15. Questo il programma.

Gabicce Gradara- Fabriano Cerreto. A tre punti dalla salvezza diretta e con la Castelfrettese appaiata in classifica, due avversarie alle spalle a una sola lunghezza e il fanalino di coda Vismara a tre, il Gabicce Gradara cerca oggi allo stadio Magi una prestigiosa vittoria che la rilanci. L’avversario è dei più complicati, l’esperto Fabriano Cerreto, seconda forza del campionato, uno score di 15 risultati utili dopo le uniche due sconfitte iniziali, la migliore difesa (10 gol subiti), uno score di 11 punti nelle ultime cinque partite. "Non ci deve interessare il nome dell’avversario, uno vale l’altro, in questo momento per noi sono tutti uguali, complicati allo stesso modo perché il livello del campionato è molto alto – dice mister Bebo Angelini – Dobbiamo fare punti e basta, giocare bene o male non ha importanza. Abbiamo più frecce al nostro arco con il rientro di qualche infortunato: tutti dobbiamo dare qualcosa in più, chi parte da titolare, chi entra dalla panchina perché abbiamo un unico obiettivo: la salvezza diretta. L’obiettivo da qui alla fine è fare 20 punti, quindi vincere più partite possibile e dunque battere anche squadre forti ed esperte come il Fabriano. Non possiamo accontentarci di pareggiare pur giocando bene, dobbiamo fare i tre punti anche giocando male". Oggi non sono disponibili Franca e Morini (infortunati) oltre a Scarpellini. Se arriverà in tempo utile il transfert, tra i pali debutterà il nuovo acquisto, il portiere Giacomo Tacchi in sostituzione di Lorenzo Cappuccini la cui stagione è anzitempo finita per infortunio (auguri di pronta guarigione). Tacchi, classe 1990, alto 181, ha una carriera con molte tappe nel mondo dilettantistico in Eccellenza (Torconca e Vismara) e Promozione (Valfoglia, Marignanese). Nella scorsa stagione ha vinto il campionato di Prima categoria Romagna con il Bellariva; ora militava nel Cosmos, squadra di punta del campionato sammarinese. Arbitro Leonardo Crincoli di Ascoli Piceno.

Unione Calcio Pergolese- Atletico Mondolfo Marotta. Derby importante per entrambe le compagini. I padroni di casa vengono dal buon pareggio con la Castelfrettese mentre il Mondolfo Marotta dalla brutta sconfitta (ne risultato) contro il Sant’Orso. La Pergolese ha 22 punti in classifica generale mentre l’Atletico Mondolfo Marotta ne ha conseguiti fin qui 15, in settimana ha tesserato il jolly difensivo classe 2000 Alex Di Gennaro, Senigalliese cresciuto nelle file della scuola calcio Vigorina, poi approdato in Ancona per i campionati Under 17 nazionali. In questa prima parte di stagione ha giocato con la SS Folgore di San Marino , vanta esperienze a Jesi ,Atletico Gallo Colbordolo e Pergolese in Eccellenza. Oggi sarà a disposizione di mister Spuri. Arbitro Romolo Bartomioli di Pesaro.

Valfoglia- Moie Vallesina. I padroni di casa sono reduci dal poker rifilato alla Fermignanese e quindi ben caricati per affrontare un aversario tosto come è il Moie che li precede in classifica generale di 3 punti. Un match aperto alla tripla e sicuramente avvincente, tutto da gustare. Arbitro Mirko Ciccioli Fermo.

am.pi.