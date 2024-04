Gambini a Ubaldi: "La sanità?. Voi l’avete gestita male per 70 anni"

"I problemi della sanità nel nostro territorio derivano da 70 anni di malagestione da parte del centrosinistra e il nuovo governo regionale non li avrebbe potuti risolvere in soli tre anni e mezzo". A sostenerlo è il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, replicando nuovamente al segretario del Pd locale, Giorgio Ubaldi, sul tema sanitario.

"Io ho sottolineato che loro abbiano preso in mano l’Assemblea dei sindaci e non l’abbiano mai riunita: così facendo, non c’è stata la possibilità di confrontarsi sulla riforma promossa dalla Giunta Acquaroli. Confermata tale responsabilità grave, tutte le cose e i problemi che Ubaldi elenca sono il risultato dei precedenti 70 anni di gestione del tema, a Urbino e nella provincia, in cui si è distrutto un sistema sanitario, soprattutto nell’entroterra. Ora la Regione sta realizzando una riforma molto complessa, in particolare a Pesaro e Urbino, dove c’è stata l’unificazione di due realtà, che porterà una sanità giusta in provincia, anche se il trapasso ancora non è semplice. Le responsabilità sono del centrosinistra, che aveva smantellato il sistema sanitario, dai medici di base fino alle specializzazioni, e ora pretende che chi governa la Regione da tre anni e mezzo abbia già risolto completamente i problemi creati negli scorsi 70. Aspettiamo che arrivino l’atto aziendale per le Ast e il nuovo direttore – conclude Maurizio Gambini –, per vedere se veramente la riforma funzionerà, ma io sono convinto che sarà così".

n. p.