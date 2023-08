Gambini: "Io sono e rimango un civico"

Nelle ultime ore, tra gli ambienti politici di Urbino era corsa voce che il sindaco della città, Maurizio Gambini, si fosse iscritto alla Lega. Sollecitato sull’argomento, il primo cittadino ha però negato di essersi affiliato a forze politiche.

"Non esiste neanche lontanamente – commenta –. Forse c’è chi vuol fare confusione cercando di accreditarmi a qualcuno, per motivi politici. Non mi iscrivo ad alcun partito, resto un civico", afferma Gambini. La politica locale inizia già a “scaldare i motori“ in vista delle prossime amministrative.