Gambini: "Nella zona di Montegranato sono disastrati, bisogna fare qualcosa"

"Abbiamo marciapiedi letteralmente sgretolati in zona Montegranaro, nelle vie Quasimodo e via Barsanti – osserva il consigliere comunale di centrodestra, Emanuele Gambini –. Invito l’amministrazione a fare un sopralluogo e prendere provvedimenti". Gambini ha appena ottenuto una risposta sui camminamenti in zona Celletta che rimarca i rischi di chi si trova a camminare in zona ospedale. "Ringrazio l’amministrazione e l’assessore Pozzi per aver riordinato via Fellini e via del Cinema, ma è chiaro che ancora in molte parti della città è necessario rimediare al degrado di asfalto e mattonelle".

Tanto che la questione marciapiedi è approdata in Consiglio comunale, oggetto di discussione tra Pozzi e Gambini: il nodo è sulla necessità di maggiore manutenzione e, non meno importante, la prevenzione del dissesto attraverso scelte di piante sostenibili in termini di arredo urbano. "In zona Celletta – ha spiegato Gambini – il centro operativo ha rimosso il problema dovuto alle radici delle piante che hanno divelto parti in marmo e spostato un tombino. Dal momento che la Celletta è un nuovo insediamento, credo che, pur non essendo un agronomo, siamo in tempo per piantumare essenze adatte al contesto urbano. Non voglio essere io a dire quale albero piantare, ma è chiaro che uno studio riguardo lo sviluppo dell’apparato radicale vada fatto proprio per evitare di incorrere in gravosi incidenti o drastici interventi di taglio e sradicamento". Pozzi nel replicare alle istanze rese note dal consigliere ha confermato la piena disponibilità: "Nella zona siamo intervenuti in modo puntuale, tramite il centro operativo, per rimuovere le situazioni di pericolo dovute alle radici delle piante che, crescendo, hanno alzato le piastrelle di via Fellini e via del Cinema. Proprio in questa via stiamo ragionando con il Quartiere ed Aspes per portare avanti una strategia di ri-piantumazione di essenze che possano generare minori problematiche nel tempo. Anche se c’è da puntualizzare che molto spesso le proprietà non sono pubbliche, ma condominiali". Rispetto ad altre zone l’assessore annuncia che nelle prossime settimane verranno realizzati interventi in zona mare, tanto a nord quanto a sud di viale della Repubblica.

"Abbiamo praticamente concluso il cantiere di viale Fiume fino all’intersezione con viale Trento. Rieniamo che la manutezione dei marciapiedi sia una priorità: nell’ultima variazione di dicembre abbiamo aggiunto ulteriori 400mila euro proprio per affrontare queste operazioni, ma è chiaro che le esigenze e le richieste a cui fare fronte sono tantissime. Seguiamo una precisa programmazione mettendo soldi e risorse umane".

