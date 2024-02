Gaza, Ucraina: no a tutte le guerre . Il flash mob rosa in abito scuro

Nella giornata che segnava il secondo anniversario dall’inizio dell’aggressione Russa in terra ucraina, la delegazione delle Donne in cammino per la pace di Pesaro si è ritrovata alla Palla di Pomodoro, in abito scuro, per un sit-in di protesta e un’immediata richiesta di stop definitivo alla guerra. A qualsiasi guerra.

"Cessate il fuoco": è la scritta che ieri pomeriggio invadeva piazzale della Libertà, che non ha fermato le femministe pacifiste nemmeno davanti alla pioggia. "Siamo qui anche per Gaza – sottolinea Stefania Pallunto, in rappresentanza della delegazione -. Siamo contro ogni tipo di guerra, ci opponiamo alla follia di quello che sta accadendo a Gaza e di ciò che è accaduto ancor prima in Ucraina. Questo è il sentimento che ci spinge, anche questa volta, a scendere in piazza per un cessate il fuoco che non può più aspettare. Uno sterminio che non può più esistere". La stessa delegazione, lo scorso 27 gennaio, si era ritrovata in piazza del Popolo raccogliendo il testimone di due associazioni pacifiste e femministe: Woman Wage Peace di Israele e Women of the Sun di Palestina, con lo stesso scopo. Le Donne in cammino sono diventate portavoce di un messaggio contro ogni forma di violenza e genocidio.

g.m.