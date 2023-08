Gemellaggio per i trampolisti

Un gemellaggio in nome dei giochi antichi: i trampolisti di Schieti lo scorso fine settimana hanno partecipato all’evento Sburla la Roda a Fossacaprara, in provincia di Cremona, onorando lo scambio di rapporti con tante comunità ludiche italiane che fanno parte della Rete Associazione Giochi Antichi. Queste pratiche ludiche, compresi i trampoli di Schieti coordinati dal Centro Socio culturale Don Italo Mancini, sono parte integrante del riconoscimento Unesco, quale prima Buona pratica Unesco riconosciuta in Italia. Il 5 settembre le 15 comunità italiane saranno a Roma al Ministero della Cultura insieme a tutti i Sindaci a ritirare l’attestato di questo prestigioso riconoscimento. Schieti è stata rappresentata dai suoi trampolisti Massimiliano Sirotti, Luca Raffaelli, Andrea Quadrelli, Elia Taini, Alessandro Vecchietti. All’interno dell’evento si è tenuto anche un incontro sul tema del riconoscimento Unesco, dove Sirotti, presidente del consiglio comunale ducale, era tra i relatori. I trampolisti hanno donato oltre a pubblicazioni del Centro Mancini anche i prodotti tipici di Urbino molto apprezzati, come la crescia sfogliata: queste occasioni rappresentano infatti non solo un’occasione di scambio ma anche una vera e propria vetrina per il territorio.

a. a.