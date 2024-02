Genitori e figli, gli esperti raccontano

Prende il via oggi a Terre Roveresche l’iniziativa organizzata dall’Ambito Sociale 6 in collaborazione con i comuni del comprensorio dal titolo ‘Incontri fra genitori con la sociologa e le assistenti sociali’. Nella fattispecie c’è anche la sinergia dell’istituto comprensivo ‘Gio’ Pomodoro’. Si tratta di tre incontri pomeridiani, dalle 17,30 alle 19, rivolti ai genitori degli alunni delle classi quinte delle scuole primarie di Orciano e San Giorgio: quello odierno alla sala consiliare ‘Il Castagno’ di Orciano e quelli del 20 e del 27 febbraio prossimi nella sede dell’istituto comprensivo ‘Pomodoro’, in via Montepalazzino.

Determinante, come detto, il ruolo dell’Ambito Scoiale, il cui vicepresidente è il consigliere comunale di Terre Roveresche Luciano Barbetta. L’obiettivo del progetto, che rientra nel ‘Programma di Intervento per Prevenire l’Istituzionalizzazione’ è quello di fornire ausili educativi domiciliari alle famiglie per sostenere i genitori, rafforzare le relazioni genitori-figli e migliorare lo sviluppo dei bambini. In sintesi, un momento di crescita formativa e di confronto con professionisti, per le mamme e i papà. Oltre ai comuni dell’Ambito, all’iniziativa partecipano le cooperative sociali del territorio.

s.fr.