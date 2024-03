Gianfranco Pagnoni Di Dario: il ricordo a Villa Fastiggi

Sabato scorso l’associazione ‘Time for Peace’ ha organizzano al circolo Arci di Villa Fastiggi una cena di beneficenza, dell’amicizia e della solidarietà in ricordo di Gianfranco Pagnoni Di Dario deceduto a causa del Covid quattro anni fa. Gianfranco era una persona molto attiva sia a livello imprenditoriale e sociale e per tale ragione l’associazione che ha contribuito a fondare nei primi anni ‘90 ha fortemente lavorato per organizzare questo evento. Il "Premio Gianfranco Pagnoni Di Dario" si va a riallacciare al progetto del 2000 "Adotta la pace" e coinvolge le classi quinte delle Scuole Primarie Anna Frank di Pesaro e Aleksa Santic di Novi Grad Sarajevo. Il ricavato della cena contribuirà a finanziare la seconda edizione del Premio a lui intitolato. Tante le persone presenti tra cui la moglie Miranda, i figli Luca e Claudia, il fratello Benvenuto e l’anima dell’associazione Bruna Castellani che ha ricordato: "Il ‘Premio Gianfranco Pagnoni Di Dario’ coinvolge le due scuole di Pesaro e Sarajevo già gemellate fin dai primi anni 2000. Sono chiamate a produrre elaborati su uno stesso argomento le classi quinte della scuola primaria. L’anno scorso per la prima edizione del premio le due scuole hanno presentato la propria città: Sarajevo l’ha fatto attraverso le immagini dei laboratori scolastici e una poesia e una canzone che raccontano l’anima della città; Pesaro ha scelto invece di produrre un video che illustra monumenti, palazzi, i luoghi suggestivi, il mare. Si premiano le scuole (1000 euro ciascuna). La Santic ha potuto rimettere a nuovo un’aula e Pesaro ha scelto di impiegare la somma per coprire i costi della produzione del video. Quest’anno, per la 2ª edizione, l’argomento comune su cui lavoreranno i ragazzi è ‘I diritti violati dei bambini’, tema che Gianfranco aveva nel cuore. Sarà commovente il 13 maggio, giorno della premiazione, scoprire in che modo i ragazzi avranno risposto a un tema sempre attuale, purtroppo".

Luigi Diotalevi