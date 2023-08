Gimbo ringrazia: "Sono lusingato e orgoglioso" Ma Acquaroli tira dritto: avanti con lo jesino

L’abbinamento tra Regione Marche e Mancini continua. Lo ha annunciato ieri il presidente della Regione Acquaroli spiegando perché: "Sono consapevole che ogni stagione, anche nello sport, ha un inizio e una fine, non sta a me addentrarmi in giudizi che non mi competono e che non riguardano il rapporto tra la Regione Marche e Roberto Mancini, che continuerà anche in futuro, su nuove strategie di promozione mirate oggi più che mai anche ai mercati esteri, come abbiamo già fatto con il lancio della campagna “Let’s Marche!”". La scelta dei testimonial, spiega Acquaroli riferendosi alle figure di Mancini e Tamberi, "non deve dividere, o mettere in contrapposizione figure che amano le Marche e che si sentono profondamente marchigiani. Deve anzi essere un percorso costruttivo per contribuire insieme alla crescita e alla promozione della nostra regione. Desidero per questo, oggi nel giorno dell’ufficializzazione del nuovo incarico, esprimere a Roberto Mancini il ringraziamento per le emozioni che ci ha regalato alla guida della Nazionale Italiana, dove avremmo voluto vederlo per tanto altro tempo ancora. Quando lo abbiamo scelto, lo abbiamo fatto per l’attaccamento che ha sempre avuto per la nostra regione e per accrescere l’immagine delle Marche nel mondo. Roberto ha scelto, due anni fa, di condividere con noi la sfida del rilancio e della promozione del nostro meraviglioso territorio assieme a Tamberi". Quest’ultimo ringrazia il sindaco di Pesaro che ha proposto di sostituire Mancini con lui come testimonial principale: "Non posso che essere lusingato dalla proposta dei miei corregionali. Amo le Marche, mi alleno ad Ancona e adoro la mia terra. Ogni volta che gareggio nel mondo sento di dovere citare da dove vengo anche per tutto l’affetto che mi viene dimostrato dalle persone che incontro".