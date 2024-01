Gioca 6 euro al Lotto . Ne vince 20mila

Una coppia di passaggio ieri mattina alla tabaccheria di Luca Bartocetti, rivendita 84, di via Giolitti 76, ha avuto un buon motivo per sorridere. Infatti, giocando 6 euro al lotto con 3 schedine e puntando ambo e terno sui numeri 3-6-15 su Roma e altre ruote, la coppia ha centrato una vincita complessiva di 20mila euro. "Siamo felici – dice Luca Bartocetti – per la coppia di clienti, che non è di Pesaro, che ha avuto la tenacia di credere in quei numeri e di ottenere una buona vincita". Oltre 800 euro sono stati pagati subito dalla ricevitoria, mentre altri due bonifici per la cifra restante verranno pagati da banca Intesa entro pochi giorni.