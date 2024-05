"Giorgia sei esemplare". La giovane pesarese invitata in Parlamento

"Grazie Giorgia per il grande lavoro che stai portando avanti. Una ragazza giovane che come te porta avanti una battaglia del genere è un esempio per tutti". Non sta parlando della Meloni, Alessandra Locatelli, ministro alla disabilità, ma della pesarese, cittadino dell’anno, Giorgia Righi, 26 anni il 16 giugno. La ministra della Lega, ieri è stata a Pesaro per incontrare il terzo settore del territorio e i candidati a sindaco per il centrodestra, Marco Lanzi e Luca Serfilippi. Giorgia, accompagnata dal babbo Giovanni Righi, è stata introdotta alla ministra dal giovanissimo attivista Alessandro Adimari (foto) e dall’onorevole leghista Giorgia Latini, i quali hanno illustrato a Locatelli i fronti e le lotte portate avanti da Giorgia Righi per l’emancipazione della persona con disabilità. "L’ultima delle tante vedrà la dicussione in commissione parlamentare cultura – ha detto Latini – di una proposta di legge che ha tra gli obiettivi vuole eliminare ostacoli al libero accesso ad eventi sportivi, spettacoli e concerti per le persone con disabilità". "Il problema è a monte – ha spiegato Righi –. Il disabile deve sempre intercettare l’organizzatore a cui deve segnalare le proprie esigenze. Spesso è un’odissea per cui o passa la voglia di andare o sono terminati i biglietti disponibili. Sarebbe semplice mettere, sulle normali piattaforme di acquisto e prenotazione dei biglietti, l’opzione per disabili. Questo semplice accorgimento tiene conto di quanti disabili hanno acquistato il biglietto creando le condizioni per pianificare la presenza durante lo spettacolo. Questo non avviene: accade l’assurdo che sono sempre pochi i posti per i disabili e anche se si è comprato il biglietto non si può accedere. La proposta di legge inquadra problematiche come queste". Locatelli dopo aver ascoltato ha replicato: "Quanto accade non è giusto. Tutti hanno diritto a partecipare ad un concerto. E’ stato istituito un tavolo ministeriale per questo: si chiama “Eventi e spettacoli“ dove partecipano tutte le categorie professionali del settore per ragionare insieme per migliorare la partecipazione ad un concerto. Mi farebbe piacere che tu partecipassi sia a questo tavolo e sia all’ultimo creato con vicepremier Salvini e volto a modificare i Piani per l’abbattimento delle barriere architettoniche". Insomma vedremo Giorgia Righi in Parlamento.

s.v.r.