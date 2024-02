‘Giornata del farmaco’. La solidarietà che fa bene

Puntuale all’appuntamento con la solidarietà arriva la 24ª "Giornata di raccolta del Farmaco" che anche quest’anno durerà una settimana: è iniziata martedì scorso e si conclude lunedì. Giorno clou dell’iniziativa sarà sabato 10, quando i volontari, a turno, saranno impiegati nelle 51 farmacie della provincia coinvolte e inviteranno i cittadini a donare farmaci ai più bisognosi. "A Pesaro e provincia – ha sottolineato la delegata territoriale del Banco Farmaceutico, Laura Ronconi – i nostri volontari saranno presenti sabato e i farmaci raccolti aiuteranno 29 realtà benefiche del territorio. Durante l’edizione del 2023, sono state raccolte 4300 confezioni (pari a un valore di 36.000 euro). Partecipare alla vita del Banco, nella dimensione della carità, ha a che fare con la speranza e ci avvicina a vivere il rapporto con chi ha bisogno come un atto d’amore verso il proprio stesso destino".

Come portavoce di Stefano Golinelli, presidente di Federfarma provinciale, è intervenuta Monica Murattini della farmacia di Candelara: "Abbiamo creduto fin dall’inizio a questa iniziativa. E infatti i pesaresi sono stati sempre solidali in questa occasione. Tutti vogliamo che emerga il senso collettivo ed è una fortuna che esista il Banco Farmaceutico". Quindi Sandro Cardinali, vice presidente della Compagnia delle Opere ha puntualizzato: "Condividiamo le finalità della raccolta perché quando doni un farmaco, non solo aiuti chi è povero, ma fai un gesto importante, una prova tangibile per dimostrare la solidarietà". "Come consigliere comunale del centro destra di Pesaro – ha sottolineato Michele Redaelli – sono onorato di aver potuto contribuire in questi cinque anni alle attività del Banco Farmaceutico. Siamo riusciti a coinvolgere le farmacie comunali nella rete delle tante farmacie aderenti e abbiamo avuto modo di includere ancora più associazioni caritatevoli che, ricevendo i farmaci possono darli ai loro assistiti. Ultimo ingresso l’associazione ‘Amici di Andrea’, che da un sostegno a persone in stato vegetativo".

"Un appuntamento con la solidarietà – ha ricordato con un messaggio Luca Pieri, presidente Aspes e presidente nazionale Assofarm –, con attenzione alle categorie più fragili. Quello della donazione è un gesto importante, perché vede la generosità di molti contribuire al benessere e ai bisogni di tutta la comunità. Le farmacie comunali di via Giolitti, Villa Fastiggi, Cattabrighe, Muraglia, Soria e Gabicce Mare si confermano in prima linea nell’accogliere e promuovere iniziative di questo genere, rafforzando la propria vocazione nell’essere ogni giorno per il cittadino, il primo presidio socio-sanitario sul territorio". Sono intervenuti anche gli assessori comunali Maria Rosa Conti e Luca Pandolfi che hanno sottolineato l’importanza dell’iniziativa ringraziando gli organizzatori e i volontari; e i rappresentanti di 4 realtà che beneficiano dei medicinali raccolti: suor Domenica Giampieri del Sacro Cuore di via Amendola; Daniela Renganeschi del Centro Aiuto alla vita (Cav); Lucia Magrini, responsabile di casa Moscati e Francesco Simonetti della Comunità Papa Giovanni XXIII.

Luigi Diotalevi