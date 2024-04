Giornata del Mare e della cultura marinara. La Capitaneria coinvolge 100 studenti pesaresi

Oggi la “Giornata del mare e della cultura marinara”: è organizzata dalla locale Capitaneria di porto, in collaborazione con la Lega Navale sezione di Pesaro, Arpam di Pesaro e con la partecipazione degli studenti degli Istituti Scolastici Dante Alighieri – scuola Mascarucci e Villa San Martino – scuola Cantarini.

Laboratori didattici con relative presentazioni multimediali si svolgeranno nella sala della Lega Navale: due location di eccezione, per circa 100 studenti pesaresi per promuovere la consapevolezza sull’importanza di preservare il nostro ecosistema marino, per sensibilizzare giovani e giovanissimi. L’evento vedrà la partecipazione dei militari e subacquei della Guardia Costiera, una biologa dell’Arpam ed esperti velici locali. Gli eventi si concluderanno giovedì 18 aprile nel porto di Ancona, "testimoniando con orgoglio – scrive la Capitaneria – che le nostre coste sono una viva testimonianza dell’impegno nella protezione del nostro ambiente marino".