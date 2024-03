Giornata Mondiale dell’acqua: i futuri agronomi studiano la siccità

Venerdì si è celebrata la Giornata mondiale dell’acqua, anche nell’entroterra. Infatti a Urbania l’azienda Sab ha organizzato, insieme alla sezione di agraria dell’Istituto omnicompresivo statale “Della Rovere“, un evento incentrato sul ruolo critico dell’acqua nel settore agricolo e sull’importanza della responsabilità sociale d’impresa. L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di condividere con gli studenti, futuri professionisti agronomi, le conoscenze e le tecnologie che consentono di agire concretamente verso pratiche di gestione sostenibile dell’acqua in agricoltura.

La Sab con sede principale a Sant’Angelo in Vado, è una realtà globale appartenente al System Group, leader nella produzione e fornitura di tubi, raccordi e complementi in materiali come Pe Pp e Pvc, e realizza soluzioni per vari settori tra cui quello dell’irrigazione, protagonista dell’evento. Come è stato spiegato, negli ultimi anni il settore agricolo sta affrontando sfide senza precedenti a causa della scarsità d’acqua, aggravata dal cambiamento climatico, di conseguenza è urgente un’azione collettiva per affrontare questo problema e garantire la resilienza dei nostri sistemi agricoli.

L’evento, che ha visto protagonisti esperti nei settori dell’agricoltura e della gestione dell’acqua, ha sottolineato l’interconnessione tra acqua, agricoltura e sostenibilità ambientale, evidenziando la necessità di uno sforzo congiunto da parte di aziende e comunità per salvaguardare questa preziosa risorsa per le generazioni future.

Al centro delle discussioni c’è stata l’esplorazione delle tecnologie innovative e delle migliori pratiche per un’agricoltura efficiente dal punto di vista idrico: gli studenti hanno potuto toccare con mano le più recenti innovazioni e le tecniche di monitoraggio dell’umidità del suolo, tutte finalizzate a ottimizzare l’uso dell’acqua e a massimizzare la resa dei raccolti. La missione di Sab è prendersi cura dell’acqua, eventi come questo rappresentano un momento concreto nel quale azienda, scuola e territorio collaborano insieme per costruire un futuro più sostenibile e resiliente a beneficio di tutti.

Per la mattinata con i ragazzi di agraria Sab esprime gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa giornata, in particolare agli studenti, ai professori e agli organizzatori dell’evento. Oltre ad affrontare l’importanza dell’acqua in agricoltura, l’evento ha messo in luce l’impegno di System Group nel promuovere l’occupazione e la crescita dei giovani sul territorio. Insieme, si può creare un mondo in cui ognuno possa dare il proprio contributo nel prendersi cura dell’acqua. Infatti lo slogan dell’azienda, con il quale promuove le proprie iniziative per la tutela dell’acqua è #cherishyourwater, ovvero prendersi cura dell’acqua.

fra. pier.