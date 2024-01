Giorno del Ricordo: fiammelle accese

In occasione delle celebrazioni per il Giorno della memoria, sabato 27 le associazioni fermignanesi Anpi Valmetauro, Il Vascello e Luoghi comuni tornano a riunirsi per rinnovare un esercizio di memoria collettiva. L’obiettivo è riempire di luce i Lavatoi di via Piave, attraverso un momento che richiami al cuore e tenga l’attenzione alta sulle questioni legate a ogni tipo di discriminazione razziale, sociale, religiosa, politica o basata su genere, orientamento sessuale abilismo e altri fattori. "Una luce per ricordare", questo il nome dell’iniziativa, vuole testimoniare il posizionamento delle associazioni organizzatrici e del Comune di Fermignano, che patrocina l’evento, contro tali discriminazioni.

L’evento si svolgerà dalle 10 alle 18,30 e tutti i cittadini sono invitati a partecipare, portando ai Lavatoi di via Piave delle candele, la cui accensione sarà un gesto per ricordare la Shoah. Inoltre, nel vicino Museo dell’architettura, sarà allestita un’anteprima della mostra “Costrutturi di pace“, curata da Giorgio Tabanelli, presidente dell’Associazione Carlo Bo.

"Vogliamo fare insieme un piccolo gesto simbolico: riempire di luce i Lavatoi di Fermignano – spiegano gli organizzatori –. Perciò chiediamo a tutti di portare una candela e di venirla ad accendere insieme alle altre. Questo è un atto collettivo che necessita di quanta più luce e calore possibile".

Per informazioni si potrà scrivere a anpi.valmetauro@gmail.com oppure contattare il 335 1348479.

