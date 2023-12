Giovani blogger in ascesa:: "Viviamo per il cinema"

I cinefili pesaresi si affermano con successo su Instagram: si chiamano Lorenzo Coli, 24 anni, ed Eugenio Ghiandoni, 23 anni, e la loro pagina UncutFilms.it ha più di 30mila followers. Tra amore per il cinema e per lo stile dei registi, i due ragazzi hanno voluto raccontare come è nata questa passione.

Qual è stato il fattore "scatenante" della vostra cinefilia?

"Per quel che mi riguarda – dice Eugenio – tutto è cominciato guardando i film di Martin Scorsese assieme a mio padre, grande fan del regista. Poi, però, al terzo anno di liceo, ho visto la Grande Bellezza di Sorrentino e da quel momento ho iniziato ad ampliare tutta la mia cultura filmica".

"Ugualmente anche io – spiega Lorenzo – sin da piccolo sono sempre andato al cinema con la mia famiglia. Il film che mi ha colpito più di tutti, però, è stato Dallas Buyers Club, intorno ai 15 anni, che mi ha fatto capire come il cinema fosse un mondo da esplorare. Da lì ho iniziato ad andarci anche da solo, a seguire le dirette degli Oscar fino alle 5 di mattina".

Avete avuto qualcuno che vi ha guidati in questo mondo?

"Siamo andati in classe assieme, al Liceo Classico. Lì abbiamo parlato con il nostro professore di Storia dell’Arte, Rodolfo Battistini, il quale ci dava dei consigli per esprimere al meglio questa nostra passione. Inizialmente, infatti, non sapevamo come fare, perché c’era questo “potenziale“ inespresso. Grazie al professore, siamo riusciti a dire la nostra".

Quando vi siete avvicinati al mondo dei social?

"Era aprile 2020, in piena pandemia: di tempo per guardare Netflix e film ce n’era in abbondanza. Sapevamo che a livello di contenuti potevamo dire la nostra e ci siamo buttati. Noi siamo sempre riusciti ad andare d’accordo e questo ci ha permesso di far fiorire la pagina in 3 anni, sia in Italia che all’estero. Siamo stati i primi a pubblicare i “reel“ (video ndr.) in 9:16. Poi abbiamo anche aperto un blog di critica".

Qualche piccola soddisfazione da raccontare?

"Siamo stati invitati all’International Film Festival di Rotterdam, che si terrà a fine gennaio. Inoltre, ci hanno anche spedito una gift box da una casa di produzione per una recensione e infine, ma non per importanza, anche l’ufficio stampa della Festa del Cinema di Roma ci aveva invitato ad assistere all’anteprima di un film. Siamo molto contenti e, speriamo, di poterci lavorare con questa passione, un giorno".

Qualche film che portereste in un’isola deserta?

"Sicuramente “Quei bravi ragazzi“, di Martin Scorsese, e “Burning“ di Lee Chang Dong – dice Eugenio, mentre Lorenzo ribatte con –, il “Grande Lebowsky“, di Joel Coen, e “Quarto Potere“, di Orson Welles".

Alessio Zaffini