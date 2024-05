Giovanissimi del Villa San Martino si laureano campioni regionali

Per la prima volta nella storia della società Villa San Martino, una formazione giovanile ha raggiunto questo risultato. La squadra Giovanissimi Under 15 della Lega nazionale dilettanti del Villa San Martino si è laureata campione regionale superando in un triangolare di più giornate le formazioni della Giovane Ancona e della Maceratese. Grande e doppia soddisfazione per i giocatori, allenatori, accompagnatori ufficiali della rosa e per i dirigenti e presidente della società Silvio Corbelli, per il risultato raggiunto, tenendo conto che si è maturato in una stagione complicata per la poca disponibilità dei campi d’allenamento.

Una squadra affidata per la prima volta e ad inizio stagione al tecnico Matteo Bartolini che è riuscito assieme al suo collaboratore Matteo Luzzi a far esplodere quelle potenzialità di squadra e caratteristiche individuali, che già dalle prime avvisaglie d’inizio stagione denotavano una elevata qualità. Nel raggiungere risultati del genere, importante è anche il lavoro dei dirigenti accompagnatori/genitori, che meritano un plauso particolare per aver seguito costantemente i ragazzi per l’intera stagione, nelle partite e anche a supporto negli allenamenti. Tre le fasi superate per poter arrivare al titolo. La prima con un girone a carattere locale vinto con agilità. Il secondo di livello nettamente più alto, anche questo vinto con diverso distacco, a carattere provinciale infarcito anche di squadre giovanili di società iscritte alla serie D dell’anconetano e il terzo con girone triangolare finale. Ora il proseguo a livello nazionale dove si affronteranno i campioni del Lazio e dell’Umbria. Questa la rosa: Mattia Luchetti, Leonardo Gennari, Mattia Quadrelli, Filippo Orazietti, Filippo Bruzzesi, Alessandro Abbrugiato, Pietro Vitali, Gianmarco Moretti, Edoardo Moretti, Daniele Petruzzi, Marco Maggioli, Leonardo Bartolini, Gabriele Petruzzelli, Lorenzo Capodaglio, Giovanni Battistelli, Riccardo Filippini, Edoardo Protti, Vittorio Maria D’Angelo, Marco Iavarone, Diego Carburi, Tommaso Giommi. Allenatori: Matteo Bartolini, Matteo Luzzi. Dirigenti accompagnatori: Ercole Carburi, Fabio Orazietti e Gianluca Gennari.

l. d.