Giovanni Ranocchi: il secondo memorial

Domani con ritrovo alle 9 e partenza alle 10 da Villa Matarazzo a Fanano si terrà il secondo Memorial Ranocchi. Al rientro ristoro e benedizione delle palme e messa all’aperto in villa. Il percorso è da Villa Matarazzo al Castello di Gradara e ritorno per un totale di sei chilometri. E’ il secondo memorial per l’imprenditore Giovanni Ranocchi, a 4 anni dalla sua scomparsa per covid: "Il virus maledetto che non ci ha nemmeno permesso di fare un funerale e di avere vicino gli affetti più cari – racconta la figlia Arianna -, questa camminata aperta a tutti, è il modo migliore per ricordare un uomo che ha fatto diventare la sua forza l’umiltà e la semplicità che gli appartenevano. Ha sempre creduto nel lavoro, ha contribuito a fare nascere imprenditori in qualunque angolo d’Italia e, nel software, ha spronato e guidato chiunque avesse voluto mettersi in gioco". Info. 339 5950570.

b.t.