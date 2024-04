Giovedì mattina Comune e Anpi in corteo per la Liberazione

Il 25 aprile a Urbino, le inziative. Per la festa della Liberazione il Comune ha organizzato un corteo, con partenza alle 10 dal Municipio di via Puccinotti, con l’accompagnamento dell’Orchestra di strumenti a fiato di Urbino e la deposizione delle corone di alloro ai cippi commemorativi. In piazza della Repubblica, a seguire, interverranno il sindaco Maurizio Gambini e i rappresentanti dell’Anpi mentre alle 11,30, nel cortile di Collegio Raffaello, l’orchestra diretta dal Maestro Michele Mangani eseguirà un concerto. Oltre al Comune di Urbino anche il Partito democratico celebra il 25 aprile "a 100 anni dall’omicidio di Giacomo Matteotti, perpetrato da Mussolini e dal Fascismo e a 80 dalle oltre 400 stragi nazifasciste del 1944, vogliamo celebrare il 25 aprile che è una festa di valori ritrovati, di passione civile e dello stare insieme per principi comuni di democrazia. Quindi tutti insieme per il 25 aprile, per la libertà, per una Italia libera antifascista e accogliente. Come Pd organizziamo il pranzo antifascista alle 13 a Collegio Raffaello e poi tutti in corteo, con un fiore, alle Vigne per ricordare tutti i partigiani uccisi a Urbino nel 1944. Per non dimenticarli , perché sono morti per la nostra libertà".

fra. pier.