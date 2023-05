Giro d’Italia, Fossombrone blindata Ma le mappe sono poco chiare

Come diceva “quello“, "mi spezzo ma non mi spiego". Gli avvisi che sul sito del Comune indicano le chiusure al traffico per il giorno della tappa non ci sembrano il massimo della chiarezza. Ci dicono che non sono opera del Comune, bensì del “Comitato di tappa“ in accordo con Questura e Prefettura.

Sono in formato pdf, che non è il più pratico se aperti dal cellulare. E poi l’indicazione delle zone chiuse al traffico dei veicoli è fatta con mappe apparentemente tratte da Google Maps, nelle quali mappe le due aree di interesse sono evidenziate in arancio (il centro storico) e in azzurrino (fuori dal centro storico). Dopodiché, se uno vuole vedere il nome delle vie deve armeggiare con lo zoom e munirsi di tanta pazienza (e di una buona vista).

Il tutto è introdotto da questa indicazione: "Il giorno 13 maggio le aree evidenziate nella mappa saranno intercluse (intercluse?) al traffico veicolare dalle ore 5 alle ore 20 pertanto invitiamo la cittadinanza a parcheggiare i propri veicoli all’interno di box, in parcheggi pubblici oppure in vie esterne all’area di interesse del Giro d’Italia".

Intercludere secondo il vocabolario online della Treccani vuol dire, testuale, "chiudere in mezzo, chiuder dentro, includere", o anche "impedire, soprattutto il movimento, l’avanzata, la penetrazione di qualche cosa; sbarrare il passo, tagliar fuori e simili". D’accordo, ma "chiuse al traffico" non sarebbe stato più chiaro?

Ad ogni modo, il nocciolo della questione, stando al suddetto pdf relativo al centro storico, è che sabato 13 il centro sarà chiuso al traffico dalle 5 del mattino alle 20, mentre l’area esterna al centro storico, ovvero quella delle vie di accesso alla città, rimarrà chiusa dalle 11,30 alle 18.

a. b.