Girone A, capolista variabile. Lotta sostenuta al vertice

Nel girone A ad ogni fine settimana cambia la capolista. A risiedersi sulla poltrona più alta è il Tavernelle mentre è scesa al secondo posto la Vis Canavaccio (a meno 2). In coabitazione con il Carpegna e il Macerata Feltria mantiene la terza piazza (a meno 5) l’Apecchio nonostante la confitta a Tavernelle arrivata dopo 10 risultati utili consecutivi. Dall’alto a scendere nel raggio di 8 punti ci sono ben 10 squadre. In fondo lo Schieti è sempre più in sofferenza e la retrocessione diretta è dietro l’angolo. La sesta giornata di ritorno ha fatto registrare sei vittorie (tre esterne) e due pareggi.

I NUMERI DEL GIRONE A. Il Macerata Feltria nelle ultime 6 partite ha raccolto 2 punti. 4 i punti raccolti dal Carpegna nelle ultime 6 giornate. 33 i punti di differenza tra la vetta e la coda. L’unica squadra a non aver ancora gioito per una vittoria è lo Schieti. Del Tavernelle l’attacco più prolifico (40 gol), dello Schieti quello più asfittico (11).

I BOMBER DEL GIRONE A. 12 gol: Luca Alpino (Carpegna). 11 reti: Matteo Dionisi (Tavernelle). 10 reti: Lorenzo Ezelaj (Tavoleto). 9 reti: Soren Azalian (Tavoleto). 8 reti: Vittorio Lucarini (A.Luceoli Cantiano), Luca Turchi (A. Sassocorvaro), Politi Mirco (O.Macerata Feltria), Umberto Federici (Casinina) e Simone Pagliari (Tavernelle). 7 reti: Alessandro Sebastianelli (Frontonese), Simone Monaldi (Piandimeleto), Giacomo Biagiotti (Vis Canavaccio), Azin Sorout (Vi Canavaccio), Walid Chaqroun (Santa Cecilia) e Mario Romano (Tavoleto). Seguono 4 calciatori con 6 reti a testa.

NEL GIRONE B sale da 5 a 6 punti il vantaggio della capolista Muraglia sul Cuccurano suo principale avversario per la corsa alla vittoria finale. Al terzo posto, sempre a meno 10 il Villa Ceccolini. Una classifica che quindi in alto ha già una sua fisionomia. Fanalino di coda il Real Metauro. Qui la differenza tra i due poli della classifica è di 37 punti.

I NUMERI DEL GIRONE B. Quattro pareggi e quattro vittorie (1 in trasferta) e 15 le reti realizzate nell’ultimo turno. Del Muraglia l’attacco più prolifico (43), di contro quello che ha segnato di meno è del Real Mombaroccio (15). La difesa che ha subito più reti (43) appartiene, suo malgrado, all’Hellas Pesaro, quella meno perforata è del Muraglia (solo 18 i gol subiti).

IL PERSONAGGIO della settimana è Nicolas Polverari (foto) classe 2004 della Marottese Arcobaleno. Nel match di sabato mandato in campo da mister Creatore al 64’ contro il Cuccurano sul risultato di zero a zero è riuscito ad andare in gol al 70’ (di rapina) e al 92’ con un destro dal limite dell’area (gran gol), regalando così a se stesso e alla squadra un’ importante vittoria. Attaccante centrale è figlio di Simone anche lui ex attaccante e nipote di Mirko che ha deliziato gli sportivi con tante reti anche in categorie importanti.

I BOMBER DEL GIRONE B. 13 reti: Matteo Barbaresi (Della Rovere) e Lucas Javer Cabello (Muraglia). 12 reti: Federico Tombari (Pontesasso). 10 reti: Luca Ambrogiani (R.Urbinelli), Andrea Bocci (R.Urbinelli), Alessio Scavolini (Muraglia) e Dylan Andretta (Villa Ceccolini). 9 reti: Andrea Manna (Isola di Fano). 8 reti: Matteo Agostini (Csi Delfino Fano), Matteo Galdenzi (Csi Delfino fano) e Mattia Campanelli (Arzilla). 7 reti. Guido Di Giuseppe (Muraglia), Michele Bozzetto (Arzilla), Giacomo Federici (Gradara) e Dino Olari (Hellas Pesaro) seguono 3 calciatori con 6 reti a testa.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA (A e B). 1)Pittaluga (Hellas Pesaro), 2)Zazzeroni (Casinina), 3)Baldini (Pontesasso), 4) Carciani (Villa Ceccolini), 5)Omiccioli (Tavernelle), 6) Chaqroun (Santa Cecilia) , 7)Azalian (Tavoleto), 8)Brundu (Piandirose), 9)Alpino (Carpegna), 10)Cabello (Muraglia), 11) Polverari (Marottese Arcobaleno). All. Antonio Scocchera (Gradara). Arbitro Bindella di Pesaro (Della Rovere- Fortuna Fano).

Amedeo Pisciolini