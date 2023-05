Pesaro, gli alunni dello Skarabokkio traslocheranno in viale Trieste

Pesaro, 23 maggio 2023 - La scolaresca dello "Skarabokkio" - un centinaio di bambini sotto i sei anni - si sposta in viale Trieste per i lavori che interesseranno la sede originaria della scuola dell'infanzia di via Rigoni. Lo spostamento avverrà entro l'estate in tempo per la ripresa dell'attività didattica da settembre 2023. Per gli assessori competenti, Camilla Murgia (educativi) e Riccardo Pozzi (lavori pubblici) la scelta della sede che fino all'anno scorso ha ospitato il liceo classico Mamiani, "è un ottimo risultato - come spiegano in una nota per la stampa -. Ci permette di garantire spazi sicuri, poco lontani dagli attuali, e capaci di assicurare lo svolgimento di tutte le attività didattiche, comprese quelle laboratoriali durante questo periodo limitato di tempo». Le lezioni e i laboratori, dall’inizio del prossimo anno scolastico, si svolgeranno al piano terra dell’edificio. "Sarà anche aperto l’accesso al giardino adiacente di 500 metri quadrati - aggiungono Murgia e Pozzi - per permettere lo svolgimento di tutte le attività all'aperto. Il percorso è stato fatto con la collaborazione dell’istituto comprensivo Dante Alighieri, diretto dalla dirigente Alessandra Zacco". La nuova dislocazione non dovrebbe rappresentare complicazioni per le famiglie dei bambini iscritti perché secondo le osservazioni degli assessori si tratta di “una sede vicina all’attuale, poiché è a meno di 1,5 chilometri - concludono gli assessori -. I piccoli la potranno raggiungere anche tramite il servizio di trasporto scolastico. L'edificio è stato scelto dopo attente verifiche alla struttura di proprietà dell’Arcidiocesi di Pesaro". L’Amministrazione coprirà i costi di affitto (18mila euro l’anno) dell’ex scuola infermieri di Pesaro, per i due anni di tempo previsti alla realizzazione del “Polo per l’infanzia 0-6 di via Rigoni”. “Il nuovo stabile (foto) ospiterà un nido (per 30 bambini) e una scuola per l’infanzia (5 sezioni composte ciascuna da 25 alunni)”. Un intervento per il quale l’Amministrazione ha ottenuto 3,7 milioni di euro di fondi Pnrr.