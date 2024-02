Gli angeli dei baby pazienti. Abio, vent’anni di sorrisi tra i bambini in ospedale

Oltre vent’anni accanto ai bambini in ospedale. E’ questa la missione di Abio, che da due decenni opera con l’impegno e il sorriso per portare una carezza ai piccoli pazienti dei reparti di Pediatria, compresi quelli di Pesaro e Fano. Per celebrare questa attività l’Associazione del Bambino in Ospedale ha organizzato per giovedì alle 17.30 una festa chiamata ’Abio show’, all’Auditorium di Palazzo Montani Antaldi (ingresso in piazza Antaldi 2), gentilmente concesso da Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a cui sono invitati adulti e bambini.

Durante il pomeriggio verranno infatti proiettati numerosi video (come quello di ’Abia elfa bambina’, realizzato ai tempi del Covid quando i reparti erano chiusi), verrà mostrato in concreto come nasce l’associazione, di cosa si occupa e chi sono le persone che vi si dedicano; verranno inoltre raccontati i numerosi progetti ideati e supportati dall’associazione pesarese: come quello per rivestire con pannelli illustrati le pareti della Pediatria, le cui decorazioni furono rimosse in epoca Covid.

Ma l’appuntamento vuole essere anche un momento di ritrovo per i più piccoli: verranno infatti lette delle poesie in rima scritte appositamente per Abio Pesaro da Camilla Basile Ugolini, a cui seguirà un live show di Fabrizio Minuz e del Coro del Grillo d’Oro. "L’Associazione del Bambino in Ospedale - scrivono la presidente, avvocato Monica Nicolini, e il segretario generale Aldo Mosca - si regge grazie alla presenza di volontari competenti, adeguatamente formati. Si sa che il gioco è uno strumento che aiuta a superare il trauma della degenza ospedaliera che subisce un bambino. Ma è un compito delicato, che richiede un approccio competente. Per questo Abio show fornirà anche informazioni sui corsi per il reclutamento dei volontari che si terranno ad aprile".

Tra i vari progetti portati avanti in questi 20 anni, l’associazione, in collaborazione con la Regione Marche, ha regalato all’ospedale un letto pediatrico ma anche poltrone-letto per permettere ai genitori dei bimbi di riposare accanto a loro durante la degenza, e pure televisori per arredare ogni stanza. Inoltre ai bimbi e ragazzi appena ricoverati Abio dona kit di accoglienza con giochi, libri e oggetti utili per chi si ricovera improvvisamente. Infine, preziosa è stata la collaborazione di Abio durante la pandemia, con i volontari che hanno realizzato attestati di ’eroe del giorno’ ai bambini che si vaccinavano contro il Covid. Infine la partecipazione di Abio non è mai mancata alla “Mezza Notte Bianca dei Bambini” a Pesaro; alla “Città da giocare” a Fano; e al mercatino di Natale con articoli realizzati proprio dai bimbi durante il ricovero, assieme ai volontari.