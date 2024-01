Gli infermieri piangono Rosanna: "Curare le persone era la sua vita"

È morta domenica, all’età di 78 anni Rosanna Ardone, storica infermiera del San Salvatore, dove per anni aveva lavorato accanto al dottor Ernesto Sgarbi. La ricorda Laura Biagiotti, presidente dell’Ordine degli infermieri. "Rosanna – scrive – si è spenta dopo una lunga malattia, dopo aver dedicato una vita alla professione. Era iscritta all’Ordine dal 1981. Infermiera prima e coordinatrice infermiera dopo, ha lavorato a Pesaro nel reparto di Cardiologia e Utic. Persona di grande gentilezza e umanità, Rosanna considerava un privilegio svolgere questo lavoro, che non è solo tutelare la salute delle persone, ma accogliere l’umana gente che ogni giorno varca le soglie delle unità operative. Ci si rende conto di come l’empatia, la comprensione, l’assoluta disponibilità, le parole, il giro di saluto a fine turno, ti facciano sentire una persona migliore, e per Rosanna tutto questo era la sua vita". Il funerale domani alle 14,30 nella chiesa di Loreto.