Gli Spartans si impongono

In Divisione Regionale 2 è andata in scena l’undicesima (su tredici) giornata, teatro di due incroci in testa alla classifica che possono dire molto su quelli che sono gli equilibri. La prima sfida ad essere stata disputata è stata la sfida Cus Urbino-Spartans, con questi ultimi che vanno a vincere in trasferta 62-65 e ribadiscono il loro primo posto in solitaria. Match molto combattuto, il Cus va in vantaggio nel primo periodo salvo poi subire la rimonta ospite per andare all’intervallo sul 29-29; a fare la differenza è allora il terzo quarto, in cui gli Spartans prendono un vantaggio di sei lunghezze che gli basta per guadagnare i due punti finali trascinati da Ceccarelli, autore di 13 punti. L’altro big match era Vuelle A-Urbania, terza contro seconda, occasione per i padroni di casa di rimanere in scia del secondo posto in caso di vittoria; così accade, con la squadra allenata da coach Longoni che reagisce alla partenza a razzo degli urbaniesi nei primi dieci minuti e quarto dopo quarto rimonta fino a sorpassare e vincere 68-66. Il -11 del primo quarto non spaventa la Vuelle A, che rimane mentalmente in partita e piazza il parziale nel terzo quarto prima di vincerla nell’ultimo con Jovanovic top scorer dei suoi con 14 punti. Dietro queste prime quattro formazioni, bella vittoria dei Trashmen contro Acqualagna 67-83 con un super, come al solito, Bongiorno da 20 punti, grazie alla quale conquista il quinto posto in solitaria sfruttando la sconfitta della Lupo Pantano contro Cagli (57-65). In fondo alla classifica i Real Pirates non sfruttano il turno di riposo di Candelara.

Leonardo Selvatici