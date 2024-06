Gli studenti americani arrivati da Spokane studiano a Cagli

Da qualche giorno sono tornati in città gli studenti americani con il loro docente John Caputo, responsabile di questo nuovo soggiorno studio. Sono ormai diversi anni che si ripete l’arrivo in città ad inizio estate di questi universitari che durante il loro soggiorno effettueranno interviste, foto, video coinvolgendo cittadini e realizzando storie con curiosità e notizie particolari sul loro lavoro o impegnati in altre attività della vita cittadina. A fine corso prima di rientrare negli USA come da tradizione viene realizzata da questi studenti una brochure contenente foto ed interviste. Durante il loro soggiorno è avvenuto anche un particolare intrattenimento musicale con l’esibizione nel Duomo di Cagli. L’organista americana Catherine Close di Spokane, la città gemellata con Cagli dove il prof John Caputo risiede con alcuni degli studenti con lui arrivati, si è esibita in un concerto d’organo offerto all’intera cittadinanza.

Gli studenti americani rimarranno in città fino all’ultima decade di giugno. Seguirà in luglio la partenza per Spokane di dieci tra i più meritevoli studenti cagliesi delle scuole di istruzione secondaria per un soggiorno studio che si ripete grazie ad un apposito bando attivo da oltre un quinquennio. Un "sogno americano" con attività e visite delle eccellenze dello Stato di Washington già avvenuto per altre decine di studenti delle scuole cittadine grazie all’impegno costante ed organizzazione iniziata dall’ex consigliere comunale Marco Valeri (a destra nella foto con il prof Caputo) il quale continua con la sua supervisione a tenere i contatti con la città gemellata di Spokane.

Mario Carnali