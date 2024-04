Godersi la Quinta di Beethoven da Hoffmann in poi

PESARO

WunderKammer Orchestra di Pesaro con la collaborazione di Ente Olivieri e Libreria il Catalogo organizza un concerto-conferenza dedicato alla Quinta sinfonia di Beethoven recensita da E. T. A Hoffmann. Domenica 28 alle 17,30 a Villa Vismara Currò (via Santa Maria delle Fabbrecce 2, Pesaro) la storica della musica Benedetta Saglietti svelerà tutti i retroscena di una recensione che ha cambiato la storia della musica; al pianoforte Paolo Marzocchi. L’opera, per una serie di motivi, ebbe un’accoglienza negativa alla sua prima esecuzione ma le sue sorti cambiarono grandemente qualche mese dopo, quando il direttore della più importante rivista di musica tedesca chiese una recensione a un suo collaboratore, allora sconosciuto, E. T. A. Hoffmann: quest’ultimo, che sarebbe diventato il più importante scrittore del Romanticismo tedesco, definì la Quinta “un capolavoro“. La storia di questa recensione e di come cambiò la storia della musica è al centro dell’opera della storica della musica Benedetta Saglietti “La quinta sinfonia di Beethoven recensita da E. T. A. Hoffmann“ (Donzelli Editore), che verrà presentata dall’autrice stessa. L’opera di Benedetta Saglietti riporta per la prima volta, nella sua forma integrale, la traduzione in italiano della recensione di Hoffmann, in un’edizione critica introdotta da un’intervista dell’autrice a Riccardo Muti.

Biglietti da 12 a 15 euro.

