Gomalan Brass Quintet approda al Rossini

Per la stagione dell’Ente Concerti di Pesaro (Teatro Rossini, domani, ore 18) a salire sul palco del teatro pesarese saranno i musicisti del Gomalan Brass Quintet. L’originale quintetto proporrà un concerto intitolato "Da Cinecittà a Hollywood", con un programma appassionante che includerà musica da film (Ennio Morricone e Nino Rota) e del repertorio moderno, le sonorità di Broadway e Hollywood, fino alla suite ispirata a West Side Story di Leonard Bernstein che rappresenta l’America alla spasmodica ricerca del sublime, l’incrocio vertiginoso tra dramma e balletto, tra opera e teatro musicale, tra Broadway e le periferie di New York. Il quintetto formato da Marco Pierobon, Francesco Gibellini (trombe), Nilo Caracristi (corno), Gianluca Scipioni (trombone) e Stefano Ammannati (tuba) è una delle formazioni italiane di ottoni più apprezzate per l’alto livello esecutivo e la capacità di creare un impasto sonoro che ha la caratteristica della straordinarietà.