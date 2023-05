Graziano Zambarda presenta il suo romanzo “La finestra delle rondini“

Oggi alle ore 17,30 nella sala rossa del Comune di Pesaro lo scrittore Graziano Zambarda presenta il suo ultimo romanzo “La finestra delle rondini“. Dialogherà con Paolo Montanari. Parteciperanno le poetesse Adelaide Gioci e Deanna Spezi. Letture della direttrice del Giardino delle Arti di Pesaro.

"Il tema della solitudine dell’individualismo – si legge nella nota – sono alla base di questa narrazione di Zambarda in un colloquio immaginario fra personaggi umani e le rondini. Nel ventre grasso di una società sempre più insensibile, amorale e aggressiva, dove nulla è come appare, nemmeno l’amore e tutti sono, inconsapevolmente o meno, le maschere che indossano, ruotano i diversi personaggi del romanzo – i veri artefici dei recinti nei quali vivono – che cercano con frenesia chi il loro riscatto, chi il potere, la visibilità o una verità costruita solo a loro vantaggio. Le uniche innocenti sono le rondini".

Zambarda vive a Pesaro, dove si è trasferito dal Trentino per lavoro e per amore. Felicemente pensionato divide i suoi interessi fra zappettate nell’orto e camminate nei boschi che in precedenza frequentava per lavoro. Ingresso libero.

l. d.