Guardia Medica a Vallefoglia: Notturni e Festivi Garantiti

Dal primo settembre anche a Vallefoglia sarà garantito il servizio di continuità assistenziale (leggi guardia medica) sette giorni su sette. La stessa postazione garantirà le attività anche per i comuni di Montelabbate e Tavullia, andando a coprire un ampio raggio di popolazione che necessita di questo importante servizio. Sarà quindi possibile contattare la guardia medica nei seguenti orari: nei giorni prefestivi dalle 10 alle 8 del giorno successivo, mentre nei giorni festivi dalle 8 alle 8 del giorno successivo. Invece, per i giorni feriali, la copertura verrà garantita sempre in orario continuato ma dalle 20 alle 8.

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria territoriale Nadia Storti si dice soddisfatta di questo ampliamento del servizio assistenziale. "Una buona notizia per un bacino di utenza molto ampio. Nonostante la carenza di medici, ormai nota, con questa operazione riusciamo a garantire le attività per i comuni di Vallefoglia, Montelabbate, Tavullia. Un ringraziamento va ai medici e agli operatori che si mettono a disposizione per garantire un servizio importante per l’intero sistema sanitario".

L’Azienda sanitaria territoriale di Pesaro e Urbino fa sapere che resta comunque attiva la guardia medica di Pesaro, che garantirà la copertura sui comuni di Pesaro, Mombaroccio, Gradara, Gabicce e tutti i territori afferenti alla sua guardia medica. Il servizio di continuità assistenziale di Pesaro sarà operativo nei giorni prefestivi (dalle 10 alle 8 del giorno successivo) e festivi (dalle 8 alle 8 del giorno successivo) e i giorni feriali dalle 20 alle 8. Nonostante le difficoltà, il direttore Storti ha parlato del grande lavoro che si sta facendo per riuscire a prolungare il servizio di guardia medica turistica di Gabicce, attualmente prevista fino al 31 agosto, fino a settembre. "Sono in corso verifiche per provare a prorogarla di altri 15 giorni, a completamento della stagione, concordando con i medici le disponibilità secondo gli impegni".

Lu.Ard.