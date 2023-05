"Guardia medica e ambulanza per l’estate La Regione ha risposto sì alla mia richiesta"

Per l’ambulanza estiva a Gabicce mare, dalla Regione è arrivata la risposta positiva all’interrogazione del vicepresidente del Consiglio Andrea Biancani, sottoscritta anche dalla consigliera Vitri e dal gruppo Pd, in cui si chiedeva l’attivazione a Gabicce Mare di una ambulanza e della Guardia medica estiva per la stagione 2023. Una necessità evidenziata anche dal Comune di Gabicce Mare. La Regione ha comunicato che l’Ast ha già avviato le procedure necessarie ad attivare la postazione del 118 con ambulanza e dell’individuazione di una guardia medica. Il servizio aprirà sicuramente a inizio luglio ma forse anche prima