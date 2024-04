Hamilton temporeggia. La firma non arriva

Appesi alle lune di Johnny Hamilton. Il pivot ha in mano il contratto da martedì sera ma dopo 24 ore non l’ha ancora rispedito indietro con la firma in calce. Ha avuto la cifra che ha richiesto, ha risolto con Bursa, il club turco dove ha giocato quest’anno, dunque non ci sono ostacoli al suo arrivo ma si è preso un giorno in più per decidere che gli impedirà, qualora dovesse accettare oggi, di poter debuttare a Sassari perché non ci sono più i tempi tecnici per ottenere il visto all’ambasciata di Istanbul. La Vuelle ci credeva in questo giocatore, tanto da averlo aspettato nonostante avesse altri due nomi caldi, ma questa stagione tutto ciò che può andare storto lo fa. A proposito della legge di Murphy...