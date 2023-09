Happennino, occhi sul bello

Entra nel vivo il Festival Happennino. Dopo lo spettacolo di ieri sera del poeta Guido Catalano a Mercatello sul Metauro, oggi il festival diffuso tra cinque comuni dell’entroterra si sposta a Peglio per ospitare l’evento di Pesaro 2024 Capitale della Cultura. A partire dalle 10, alla presenza del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, del Vicesindaco e Assessore alla Bellezza Daniele Vimini, del Direttore Artistico Agostino Riitano e del Direttore Generale Silvano Straccini, verrà presentato il macro progetto "50x50 Capitali al quadrato" ed il fitto calendario di eventi organizzati dalle singole amministrazioni coinvolte come mai prima d’ora per dare visibilità alle ricchezze storiche e paesaggistiche del territorio che vedrà ogni singolo comune della provincia di Pesaro e Urbino, capitale per una settimana.

Nel pomeriggio invece sono chiamati a raccolta gli Stati Generali d’Appennino, occasione per condividere idee e progetti raccontando le storie di tante realtà che hanno deciso di investire in questo territorio. Atelier Poem, Belfortissimi, Fondazione Ca’ Romanino, Il Gentil Verde, Rebel House, Tales of Urbino e Urbino Teatro Urbano saranno i paradigmi per far partire una riflessione sullo stato delle aree interne. Domenica il giorno più denso: si comincia alle 8,30 a Piobbico per un trekking con lo youtuber e naturalista Willy Guasti, creatore del canale Zoosparkle che, accompagnato dalla guida Gianluca Dormicchi, racconterà l’ambiente di monte Nerone.

Alle ore 15,30 a Borgo Pace Maria Antonietta, cantautrice, storica e conduttrice Tv dialoga con la rivista Il Bestiario sul vivere in provincia al giorno d’oggi. Gran finale con il cantautore Giorgio Poi in concerto a Sant’Angelo in Vado alle 18. Da segnalare anche una partnership con ITS Turismo Marche che da questa edizione ha seguito tutto lo svolgimento del Festival. "Questa sesta edizione – spiegano gli organizzatori – conferma che Happennino è un evento sempre più atteso, anche quest’anno con un palinsesto variegato e con ospiti di alto profilo che richiamano pubblico da tutta Italia. Questo appuntamento rappresenta ormai un momento di connessione tra persone e luoghi, e tra questi e la cultura, elemento sempre più importante per il nostro territorio".

Tutte le info sui biglietti e sul programma sono disponibili sul sito www.happennino.com e sui canali social.